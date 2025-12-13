Полицейский из Якутии спас от смерти в снегах троих подростков В Якутии полицейский спас троих заблудившихся на холоде подростков

В Якутии капитан полиции Владислав Гуляев спас троих заблудившихся подростков от смерти из-за переохлаждения, о его подвиге рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. В свой выходной Гуляев вместе с братом отправился из райцентра в село Кальвица, чтобы навестить родителей. По пути он заметил человеческие следы, которые сворачивали с дороги, что заставило его насторожиться.

Идя по следам, мужчины обнаружили в пустынной местности троих сильно замерзших подростков из поселка Сангар. Братья отдали им свою одежду и доставили их в село Кальвица, Гуляев незамедлительно доложил о случившемся в дежурную часть. В ходе беседы выяснилось, что 12-летний мальчик хотел навестить родственников в селе Аргас, а двое друзей составили ему компанию. В поисках короткого пути подростки сошли с дороги и заблудились.

У одного из спасенных детей были обнаружены признаки обморожения пальцев на руке. Гуляев оказал ему первую помощь и организовал поиск медика среди местных. Как сообщила Волк, благодаря своевременному вмешательству и решительным действиям капитана полиции жизни и здоровью детей в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее в Москве инспектор ДПС предотвратил серьезное ДТП, остановив грузовик, водитель которого потерял сознание за рулем. Большегруз выкатился на встречную полосу и медленно двигался в сторону потока автомобилей. Полицейские сначала перегородили путь фуре служебным автомобилем, но та продолжила движение. Оценив ситуацию, инспектор вскочил в кабину сам и ударил по тормозам.