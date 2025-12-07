Дорожный инспектор предотвратил аварию с непредсказуемыми последствиями В Москве инспектор ДПС спас водителя фуры без сознания и предотвратил аварию

В Москве инспектор ДПС предотвратил серьезное ДТП, остановив грузовик, водитель которого потерял сознание за рулем, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Большегруз выкатился на встречную полосу и медленно двигался в сторону потока автомобилей.

В Москве мой коллега из столичной Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Павел Сметанин предотвратил дорожную аварию с непредсказуемыми последствиями, — написала Волк.

Полицейские сначала перегородили путь фуре служебным автомобилем, но та продолжила движение. Оценив ситуацию, инспектор успел открыть дверь движущегося грузовика, подняться в кабину и остановить транспортное средство. На место оперативно вызвали скорую помощь, однако спасти водителя фуры не удалось. По словам Волк, решительность сотрудника позволила избежать аварии, которая могла привести к жертвам среди других автомобилистов и пешеходов.

