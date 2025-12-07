ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 18:02

Дорожный инспектор предотвратил аварию с непредсказуемыми последствиями

В Москве инспектор ДПС спас водителя фуры без сознания и предотвратил аварию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве инспектор ДПС предотвратил серьезное ДТП, остановив грузовик, водитель которого потерял сознание за рулем, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Большегруз выкатился на встречную полосу и медленно двигался в сторону потока автомобилей.

В Москве мой коллега из столичной Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Павел Сметанин предотвратил дорожную аварию с непредсказуемыми последствиями, — написала Волк.

Полицейские сначала перегородили путь фуре служебным автомобилем, но та продолжила движение. Оценив ситуацию, инспектор успел открыть дверь движущегося грузовика, подняться в кабину и остановить транспортное средство. На место оперативно вызвали скорую помощь, однако спасти водителя фуры не удалось. По словам Волк, решительность сотрудника позволила избежать аварии, которая могла привести к жертвам среди других автомобилистов и пешеходов.

В Новокузнецке сотрудники полиции вернули домой пятилетнего мальчика, который решил уйти из дома после ссоры с мамой. Ребенок взял с собой хлеб, воду и любимые игрушки, но не учел погодных условий — оделся слишком легко. Мальчику удалось добраться до торгового центра, где его заметили обеспокоенные прохожие и вызвали полицию. Экипаж ДПС оперативно прибыл на место и посадил малыша в патрульную машину.

Россия
Москва
ДПС
спасения
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Священник развеял суеверия о связи душ и могил усопших
Конгресс США обвинили в утрате контроля над Трампом
Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре
Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали
Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде
Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири
В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады
Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране
Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика
Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле
Таксист залил пассажира из перцового баллончика
На МКС состоялась смена командира станции
Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани
Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов
Властям ФРГ посоветовали попросить Путина снова поставлять газ
Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий
Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
«Следует идеям Путина»: в Германии взвыли от новых планов Трампа
«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.