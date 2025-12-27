Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 11:45

Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи

В Красноярском крае госавтоинспекторы спасли заблудившегося теленка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новорожденный теленок заблудился в поселке Ильичево Красноярского края посреди ночи, написала в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, на малыша наткнулись сотрудники Госавтоинспекции. Они оперативно нашли хозяина теленка и вернули ему беглеца.

Ночью, во время несения службы в поселке Ильичево, сотрудники полиции обнаружили возле одного из жилых домов теленка. Тем временем температура воздуха на улице была ниже -10°C. <…> Полицейские незамедлительно предприняли меры. <…> Сотрудникам быстро удалось найти владельца, — говорится в сообщении.

Уточняется, что теленок родился на несколько дней раньше срока. Он выбрался на улицу через лазейку в заборе. Хозяин парнокопытного уже поблагодарил госавтоинспекторов за проявленное неравнодушие.

Ранее Росприроднадзор обратился в правоохранительные органы после видео со львенком в груминг-салоне Санкт-Петербурга в социальных сетях. Специалисты намерены установить владельца животного. По оценке экспертов, на кадрах изображен детеныш льва в возрасте около 1,5–2 месяцев. Его могли преждевременно отлучить от матери.

