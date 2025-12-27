Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи

Новорожденный теленок заблудился в поселке Ильичево Красноярского края посреди ночи, написала в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, на малыша наткнулись сотрудники Госавтоинспекции. Они оперативно нашли хозяина теленка и вернули ему беглеца.

Ночью, во время несения службы в поселке Ильичево, сотрудники полиции обнаружили возле одного из жилых домов теленка. Тем временем температура воздуха на улице была ниже -10°C. <…> Полицейские незамедлительно предприняли меры. <…> Сотрудникам быстро удалось найти владельца, — говорится в сообщении.

Уточняется, что теленок родился на несколько дней раньше срока. Он выбрался на улицу через лазейку в заборе. Хозяин парнокопытного уже поблагодарил госавтоинспекторов за проявленное неравнодушие.

