Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:49

Более тысячи коров на молочной ферме подхватили опасную болезнь

В Томской области более тысячи коров на молочной ферме заразились пастереллезом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Более тысячи голов крупного рогатого скота заразились пастереллезом на молочной ферме «Заречное» в деревне Кисловка Томского района, на пресс-конференции заявил заместитель губернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Михаил Ратнер. По его словам, которые передает ТАСС, ситуация находится под контролем.

Ситуация контролируется всеми надзорными органами, что касается конкретных показателей, то это сегодня более тыс. голов у конкретного хозяйства, — отметил замгубернатора.

В настоящее время специалисты выясняют причины распространения инфекции. Ратнер сообщил, что некоторые предположения у ведомства имеются, однако озвучивать их преждевременно. Противоэпизоотические мероприятия на территории фермы находятся на завершающей стадии. Сумму ущерба от массового заболевания коров пока не подсчитывали.

Пастереллез — острое инфекционное заболевание бактериальной природы. Оно поражает преимущественно сельскохозяйственных и диких животных, а также птиц, но представляет опасность и для человека. Болезнь затрагивает кожные покровы, мягкие ткани, легкие, суставы и другие органы.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что поцелуи с домашними питомцами могут привести к развитию серьезных инфекционных заболеваний. По ее словам, важно воздерживаться от разрешения животным облизывать лицо в процессе взаимодействия с ними.

Томская область
коровы
болезни
молоко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Названы дата и место похорон детей экс-солистки группы «Воровайки»
«Партейку рубанул»: известный лыжник вспомнил о необычной игре в волейбол
Белицкое, Волчанск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 февраля
«Какие мы щедрые к банкирам!»: Миронов предложил поднять налоги для богатых
Опубликованы фото новогоднего потрошителя-молоточника из прошлого
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.