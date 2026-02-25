Более тысячи коров на молочной ферме подхватили опасную болезнь В Томской области более тысячи коров на молочной ферме заразились пастереллезом

Более тысячи голов крупного рогатого скота заразились пастереллезом на молочной ферме «Заречное» в деревне Кисловка Томского района, на пресс-конференции заявил заместитель губернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Михаил Ратнер. По его словам, которые передает ТАСС, ситуация находится под контролем.

Ситуация контролируется всеми надзорными органами, что касается конкретных показателей, то это сегодня более тыс. голов у конкретного хозяйства, — отметил замгубернатора.

В настоящее время специалисты выясняют причины распространения инфекции. Ратнер сообщил, что некоторые предположения у ведомства имеются, однако озвучивать их преждевременно. Противоэпизоотические мероприятия на территории фермы находятся на завершающей стадии. Сумму ущерба от массового заболевания коров пока не подсчитывали.

Пастереллез — острое инфекционное заболевание бактериальной природы. Оно поражает преимущественно сельскохозяйственных и диких животных, а также птиц, но представляет опасность и для человека. Болезнь затрагивает кожные покровы, мягкие ткани, легкие, суставы и другие органы.

