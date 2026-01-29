Пенсионера поймали на финансировании террориста Пенсионера из Томской области обвинили в финансировании терроризма

Пенсионера из Томской области обвинили в финансировании участника террористической организации, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Мужчина вину полностью признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2021 году он осознанно перевел деньги на счет участника террористической структуры, чья деятельность была направлена на подрыв государственных институтов и дестабилизацию власти. Мужчину отправили под домашний арест.

Ранее Следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело в отношении 18-летнего жителя региона. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности.

До этого суд вынес приговор 23-летнему россиянину, который призывал россиян к сотрудничеству с ВСУ и одобрял террористическую деятельность Украины. Его признали виновным в пропаганде и оправдании терроризма и приговорили к трем годам и шести месяцам колонии.