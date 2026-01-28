В Кемерово возбудили дело против 18-летнего юноши за призывы к терроризму

В Кемерово возбудили дело против 18-летнего юноши за призывы к терроризму

Следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело в отношении 18-летнего жителя региона, сообщила пресс-служба ведомства. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности. По данной статье (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, в феврале 2025 года молодой человек в подъезде жилого дома на проспекте Шахтеров в Кемерово нанес на стены рисунки и надписи, содержащие такие призывы. Противоправные действия выявили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал на 400 тыс. рублей жителя Твери Андрея Антонова по аналогичной статье (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). 37-летний кладовщик полностью признал вину и выразил раскаяние. Как пояснил сам подсудимый в суде, в марте 2025 года он оставил комментарии под видеозаписью атак дронов в Тверской области: одобрял эти действия и высказывал пожелания о подобных нападениях на здания регионального управления МВД.