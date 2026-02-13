Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 10:35

Суд в Кузбассе отправил под стражу экс-сотрудника СК

В Кузбассе арестовали бывшего следователя по делу о присвоении 300 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывшего следователя следственного управления СК РФ по Кемеровской области арестовали по обвинению в присвоении около 300 тыс. рублей, изъятых по уголовным делам, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Из представленных органом предварительного расследования материалов следует, что… с января по март 2025 года сотрудник следственного управления присвоил изъятые им по уголовным делам денежные средства на общую сумму около 300 000 рублей, включая крупную сумму денежных средств в иностранной валюте, — говорится в сообщении.

Мужчина задержан 11 февраля. Ему предъявили обвинение по ч.3 ст. 160 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали бывшего председателя совета директоров транспортной группы Андрея Северилова и вице-президента компании Бориса Иванова. Следствие намерено ходатайствовать о заключении обоих фигурантов под стражу на два месяца.

До этого экс-главу ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерия А. арестовали по уголовному делу о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилищным фондом Минобороны РФ. По версии следствия, фигуранты организовали заключение договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных ЖКУ по завышенным ценам. Преступления совершались в период с 2021 по 2024 год.

хищения
СК РФ
Кемеровская область
следователи
