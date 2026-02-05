Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 07:06

СК возбудил дело о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилфондом Минобороны

Экс-главу Росжилкомплекса арестовали по делу о мошенничестве с жильем Минобороны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Экс-глава ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий А. арестован по уголовному делу о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилищным фондом Минобороны РФ, передает пресс-служба СК РФ. По версии следствия, фигуранты организовали заключение договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных ЖКУ по завышенным ценам. Преступления совершались в период с 2021-го по 2024 год.

Заключен под стражу фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — сказано в сообщении.

Также в СК предъявили обвинения задержанному первому замглавы Сергиева Посада, четырем сотрудникам администрации городского округа и трем предпринимателям. Они проходят фигурантами по делу о мошенничестве и коррупции.

Ранее в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сообщили, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения, маскируясь под управляющие организации. Преступники предлагают собственникам вернуть переплату за отопление, указывая конкретную сумму и ссылку для перевода.

