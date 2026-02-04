Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 01:24

В Минстрое предупредили россиян о новой схеме мошенничества с отоплением

Минстрой: мошенники начали рассылать письма о возврате за отопление от лица УО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники начали рассылать россиянам сообщения, маскируясь под управляющие организации, сообщили в пресс-службе Минстроя. Преступники предлагают собственникам вернуть переплату за отопление, указывая конкретную сумму и ссылку для перевода.

Злоумышленники маскируются под управляющие организации (УО) и рассылают собственникам сообщения с предложением вернуть переплату за отопление, — сказано в сообщении.

Легальный механизм предусматривает только зачет суммы перерасчета в будущих платежах, добавили в Минстрое. Граждан призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные данные, заключили в ведомстве.

Ранее в Росфинмониторинге сообщили, что введение в эксплуатацию ГИС «Антифрод» и внесение изменений в законодательство в ходе пакета законопроектов «Антифрод 2.0» позволят снизить число киберпреступлений в России. Помимо этого, ведомство совместно с Банком России планирует ужесточить требования к идентификации, проводимой финансовыми организациями при приеме лиц на обслуживание.

мошенники
Минстрой
схемы
обманы
