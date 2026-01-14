В России придумали, как дополнительно защитить граждан от киберпреступлений

Введение в эксплуатацию ГИС «Антифрод», а также внесение изменений в законодательство в ходе пакета законопроектов «Антифрод 2.0» позволят снизить число киберпреступлений в России, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Росфинмониторинг. Помимо этого, ведомство совместно с Банком России планирует ужесточить требования к идентификации, проводимой финансовыми организациями при приеме лиц на обслуживание.

В целях снижения числа преступлений, совершаемых с использованием технологий, повышения уровня их раскрываемости и увеличения доли возмещенного материального ущерба, причиненного потерпевшим, запланированы дополнительные меры, включая введение в эксплуатацию ГИС «Антифрод» и внесение изменений в законодательство в рамках пакета законопроектов «Антифрод 2.0», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что киберпреступники осваивают новые методы обмана граждан. В частности, злоумышленники начали применять платежные сервисы, зарегистрированные на подставных лиц по украденным или поддельным документам, в том числе иностранным. Это необходимо им для обналичивания и отмывания преступных средств.

Ранее Росфинмониторинг сообщил, что электронные средства платежей свыше 800 тыс. граждан России оказались вовлечены в незаконные финансовые операции в 2025 году. Ведомство также рассказало о планах запустить новую государственную информационную систему.