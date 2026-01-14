Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:16

В России придумали, как дополнительно защитить граждан от киберпреступлений

Росфинмониторинг: введение ГИС «Антифрод» снизит число киберпреступлений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Введение в эксплуатацию ГИС «Антифрод», а также внесение изменений в законодательство в ходе пакета законопроектов «Антифрод 2.0» позволят снизить число киберпреступлений в России, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Росфинмониторинг. Помимо этого, ведомство совместно с Банком России планирует ужесточить требования к идентификации, проводимой финансовыми организациями при приеме лиц на обслуживание.

В целях снижения числа преступлений, совершаемых с использованием технологий, повышения уровня их раскрываемости и увеличения доли возмещенного материального ущерба, причиненного потерпевшим, запланированы дополнительные меры, включая введение в эксплуатацию ГИС «Антифрод» и внесение изменений в законодательство в рамках пакета законопроектов «Антифрод 2.0», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что киберпреступники осваивают новые методы обмана граждан. В частности, злоумышленники начали применять платежные сервисы, зарегистрированные на подставных лиц по украденным или поддельным документам, в том числе иностранным. Это необходимо им для обналичивания и отмывания преступных средств.

Ранее Росфинмониторинг сообщил, что электронные средства платежей свыше 800 тыс. граждан России оказались вовлечены в незаконные финансовые операции в 2025 году. Ведомство также рассказало о планах запустить новую государственную информационную систему.

киберпреступники
общество
Росфинмониторинг
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимошенко отрицает обвинения в свой адрес
Россиянам дали советы, где лучше хранить елочные украшения
В Европе рассказали о способах избежать конфликта с США из-за Гренландии
«Космическая» невеста Лепса показала фото в ультраобтягивающем купальнике
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Будет ржать»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.