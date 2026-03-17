Стала известна программа RIGF-2026

Российский форум по управлению интернетом RIGF-2026 пройдет 7-8 апреля в гибридном формате. Мероприятие состоится в пространстве «Согласие Hall». Форум организован Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром глобальной IT-кооперации. В нем примут участие ведущие интернет-эксперты, представители органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций по вопросам регулирования интернета.

В программе запланировано девять секций, в рамках которых обсудят основные направления развития цифровой среды. Важными темами станут вопросы сохранения культурного и языкового разнообразия в глобальной сети, развитие цифрового здравоохранения, новые подходы к обеспечению безопасности детей в онлайн-среде, проблемы цифрового суверенитета и развития суверенных облачных инфраструктур. Особое место займет форсайт-сессия, посвященная искусственному интеллекту.

Российский форум по управлению интернетом остается ключевой площадкой для открытого диалога о развитии интернета и цифровых технологий. В этом году особое внимание будет уделено тому, как активное внедрение искусственного интеллекта меняет интернет-среду: от технологий и экономики до управления и повседневной жизни пользователей. На форуме обсудим, как эти процессы уже повлияли на Рунет и какие изменения ожидают цифровую экосистему в ближайшие годы, — отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Ранее Минцифры разработало законопроект, обязывающий создателей систем искусственного интеллекта предупреждать пользователей о недопустимости использования нейросетей для манипуляций. Документ также вводит запрет на эксплуатацию уязвимостей человека с помощью ИИ.