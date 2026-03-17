17 марта 2026 в 10:39

Международный транспортно-логистический форум представил деловую программу

Фото: Фонд Росконгресс
Международный транспортно-логистический форум представил деловую программу — всего в нее войдут свыше 40 дискуссий. Мероприятие впервые состоится в России с 1 по 3 апреля 2026 года. Его площадкой станет КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Организатором форума стало Министерство транспорта РФ, а в качестве оператора выступил Фонд Росконгресс. Участники обсудят развитие мировой транспортной системы в условиях геополитических перемен. В частности, собравшиеся поговорят о важной роли России в масштабных логистических проектах.

Россия, обладая уникальным географическим положением, исторически выступает одним из ключевых звеньев мировой транспортной системы. Мы последовательно развиваем этот потенциал и реализуем проекты, способные на десятилетия вперед определить конфигурацию глобальных перевозок. Речь идет о развитии международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России, о расширении возможностей использования Северного морского пути и нашей магистральной инфраструктуры в целом, — отметил зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев.

Более 40 дискуссий в ходе деловой программы проведут по трем направлениям: «Логистика и отрасли транспорта», «Глобальная связанность и транспортные коридоры» и «Цифровизация и будущее транспорта». Ключевым мероприятием станет пленарное заседание на тему транспортной связанности как основы нового миропорядка. Помимо него, проведут сессии, экспертные дискуссии, круглые столы и встречи профильных международных организаций. Собравшиеся обсудят не только развитие отраслей транспорта и логистику, но и цифровизацию.

Международный транспортно-логистический форум объединит производителей транспортных решений, представителей транспортно-логистических компаний и экспертов в области логистики и инфраструктуры. Всего в мероприятии примут участие более 60 стран.

форумы
транспорт
логистика
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доллар побил октябрьский рекорд
«Ничего криминального»: Тарасова об уходе фигуристов Плющенко к Тутберидзе
В Иране высмеяли планы Трампа по избранию нового лидера республики
В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС
HR-эксперт дала советы, как попросить прибавку к зарплате
Появились кадры с места покушения на полицейских под Джанкоем
Эксперт по этикету рассказала, как правильнее всего занимать очередь
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

