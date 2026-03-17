Международный транспортно-логистический форум представил деловую программу — всего в нее войдут свыше 40 дискуссий. Мероприятие впервые состоится в России с 1 по 3 апреля 2026 года. Его площадкой станет КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Организатором форума стало Министерство транспорта РФ, а в качестве оператора выступил Фонд Росконгресс. Участники обсудят развитие мировой транспортной системы в условиях геополитических перемен. В частности, собравшиеся поговорят о важной роли России в масштабных логистических проектах.

Россия, обладая уникальным географическим положением, исторически выступает одним из ключевых звеньев мировой транспортной системы. Мы последовательно развиваем этот потенциал и реализуем проекты, способные на десятилетия вперед определить конфигурацию глобальных перевозок. Речь идет о развитии международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России, о расширении возможностей использования Северного морского пути и нашей магистральной инфраструктуры в целом, — отметил зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев.

Более 40 дискуссий в ходе деловой программы проведут по трем направлениям: «Логистика и отрасли транспорта», «Глобальная связанность и транспортные коридоры» и «Цифровизация и будущее транспорта». Ключевым мероприятием станет пленарное заседание на тему транспортной связанности как основы нового миропорядка. Помимо него, проведут сессии, экспертные дискуссии, круглые столы и встречи профильных международных организаций. Собравшиеся обсудят не только развитие отраслей транспорта и логистику, но и цифровизацию.

Международный транспортно-логистический форум объединит производителей транспортных решений, представителей транспортно-логистических компаний и экспертов в области логистики и инфраструктуры. Всего в мероприятии примут участие более 60 стран.