«Красные линии будут стерты»: чем Россия ответит на атаку Украины 9 мая

Министерство иностранных дел России призвало власти зарубежных государств эвакуировать своих дипломатов из Киева. В ведомстве посоветовали серьезно отнестись к заявлению Минобороны о возможном ударе по центру украинской столицы в ответ на возможные попытки ВСУ сорвать празднование 9 Мая. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: Украина пересечет все красные линии в случае атаки на парад Победы. На какие провокации могут решиться украинские власти и чем ответит РФ — в материале NEWS.ru.

Что сказали в МИД и Минобороны России

Министерство обороны РФ 4 мая объявило о перемирии в зоне боевых действий, оно продлится с 8 по 9 мая. В сообщении также говорилось: Россия рассчитывает, что власти Украины последуют этому примеру. Однако в случае если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Великой Победы, Вооруженные силы РФ будут готовы нанести массированный ракетный удар по центру Киева, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Вечером 6 мая официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала отнестись к предупреждению Москвы «очень и очень серьезно». Дипломат сообщила, что российская сторона направила всем аккредитованным при Министерстве иностранных дел дипмиссиям ноту с призывом эвакуировать своих сотрудников из посольств в Киеве.

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений», — привела она цитату из ноты.

Захарова обратила внимание, что сегодня «коллективное западное меньшинство» планомерно уничтожает советское мемориальное наследие и пытается переврать историю Второй мировой войны, а также выступает в качестве соучастников Киева, вооружая украинскую армию.

«Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию», — заметила представитель МИД.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Какие провокации готовит Украина

Предупреждения со стороны МО и МИД РФ стали ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил организовать беспилотные атаки на Москву в день празднования годовщины Победы. Позже советник главы его офиса Михаил Подоляк уточнил: у Киева нет планов наносить удары по Красной площади, однако украинские дроны якобы могут пролететь над ней во время праздничного шествия и атаковать другие цели на территории России.

Зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru отметил, что угрозы Киева связаны с несколькими факторами.

«Во-первых, у Украины на фронте все плохо, поэтому нужна какая-то „переможная“ (победная. — NEWS.ru) повестка. Во-вторых, провоцируя ответные удары по Киеву, Зеленский хочет в очередной раз показать себя „жертвой России“ в глазах европейского обывателя, который оплачивает конфликт с РФ», — пояснил парламентарий.

Колесник считает, что украинское руководство вполне способно на провокации 9 мая.

«Если Зеленский сидит на запрещенных веществах, то последствия своих решений он явно не просчитывает до конца. Мы не знаем, что взбредет ему в голову», — заметил собеседник.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков придерживается схожего мнения. По его словам, Зеленскому сейчас крайне важно продемонстрировать Западу рост военных возможностей ВСУ, чтобы получить дополнительное финансирование.

«Но бить, конечно, будут не по Москве и не по Красной площади, а по другим регионам. Потом Зеленский объявит, что это была „военная хитрость“: обещали ударить в одном месте, а сделали это в другом», — предположил эксперт.

Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Как Россия ответит на провокации Украины

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что возможные попытки Украины сорвать проведение парада Победы окончательно сотрут все красные линии. По словам Скорикова, главный вопрос — каким именно может оказаться ответ РФ на предполагаемые атаки.

«С политической точки зрения нам выгодно „бахнуть“ по центру Киева. Это вызовет одобрение как внутри российского общества, так и среди той части украинского населения, которая ждет освобождения», — объяснил он.

По его мнению, реакция Европы на это не заставит себя долго ждать, однако Москву это вряд ли должно волновать.

«[На Украину] быстренько приедут Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц — попиариться. Но нам от этого ни холодно ни жарко», — подчеркнул собеседник.

Колесник в свою очередь уверен: особых политических последствий для РФ не будет.

«Запад и так с нами уже воюет, предоставляя Украине весь спектр вооружений — кроме ядерного оружия. Ей дают территорию для ударов по России, а у границ нашей страны сейчас кружат стратегические бомбардировщики стран НАТО, способные нести ядерное оружие. Ударим мы по Киеву или нет — значения не имеет, хуже точно не станет», — сказал депутат.

При этом парламентарий предположил, что в случае ответа ВС РФ на провокации от центра Киева мало что останется.

«Туда, я думаю, полетят „Орешник“, „Кинжалы“, „Искандеры“ и „Буревестники“. Будут удары баллистическими ракетами с наших подводных лодок. Эффект от атаки будет сопоставим с последствиями применения тактического ядерного оружия», — выразил мнение он.

При этом с военной точки зрения, допустил политик, серьезных изменений ожидать не стоит.

«Даже если мы снесем Банковую и ее окрестности, на фронте ничего не поменяется. Но если сказали — надо делать», — резюмировал парламентарий.

