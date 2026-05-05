«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая

9 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В преддверии поездки он провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Опрошенные NEWS.ru эксперты связывают такую активность премьера с желанием повысить свой статус в Европе, а также повлиять на урегулирование украинского конфликта. Есть ли у Фицо шансы стать «голубем мира» — в материале NEWS.ru.

Что известно о визите премьера Словакии Фицо в Россию 9 мая

Фицо заявил на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване, что посетит Москву 9 мая, но не намерен присутствовать на параде Победы на Красной площади. Политик планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

«При освобождении Словакии погибли 70 тыс. молодых людей. Это была Красная армия. В ее составе были все [представители народов СССР]. Я поеду в субботу в Москву и возложу цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы выразить благодарность от имени словаков за освобождение», — сказал Фицо.

Премьер сообщил о своих планах посетить Москву в День Победы еще в начале апреля. Тогда его решение вызвало критику со стороны западных чиновников. Однако на саммите ЕПС никто из европейских лидеров не стал его расспрашивать о готовящейся поездке, отметил Фицо.

Политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что у визита главы правительства Словакии в Москву как минимум две цели.

«Первая — углубить углеводородное сотрудничество с Россией. Вторая — повысить свой статус как европейского политика. Фицо хочет стать новым Виктором Орбаном — только не правого, а левого толка», — считает эксперт.

Роберт Фицо Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

О чем премьер Словакии Фицо говорил с украинским президентом Зеленским

На полях саммита в Ереване Фицо провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, главной темой переговоров стала перспектива развития словацко-украинских межправительственных консультаций.

«Меня интересовало, хочет ли Украина продолжать практику проведения совместных заседаний правительств. Я считаю это наилучшим форматом для продолжения сотрудничества двух стран», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что беседа с Зеленским была очень короткой. Если бы она продолжилась, то стало бы ясно, насколько диаметральных позиций придерживаются власти Словакии и Украины, отметил Фицо.

«У меня совершенно иной взгляд на украинский конфликт и на то, как нужно действовать в вопросах транзита нефти и газа в Европу через Украину. Словакия не будет поддерживать военные кредиты для Киева», — сказал он.

Роберт Фицо и Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Может ли премьер Словакии Фицо стать переговорщиком между РФ и Украиной

Ранее Фицо высказывался в поддержку диалога между Москвой и Киевом. В марте 2026 года он призвал наделить ЕС мандатом для переговоров с РФ по украинскому вопросу. По словам премьера, если бы Евросоюз сделал такой запрос, то он бы голосовал за это обеими руками.

Трухачев сомневается в том, что Фицо может сыграть роль переговорщика между РФ и Украиной.

«Он слишком мелок, потому что Словакия для Европы — это приложение к Чехии, политический вес которого минимален. Переговоры РФ и Европы может начать чешский премьер Андрей Бабиш, а продолжить генеральный секретарь НАТО Марк Рютте», — считает европеист.

Он напомнил, что экс-премьер Нидерландов, пересевший в кресло генсека Альянса, с 2014 года координирует антироссийскую политику ЕС. Например, с его подачи был принят третий пакет санкций против России, который на тот момент считался самым жестким. По мнению Трухачева, Фицо может лишь донести до европейцев позицию Москвы, но представлять ЕС на переговорах будет Рютте как самый влиятельный европейский политик.

Между тем элитолог и кандидат политических наук Дмитрий Журавлев придерживается другой точки зрения.

«Фицо летит в Москву как переговорщик, причем от лица ЕС. Но очевидно, что его используют втемную: „Ты хороший парень, Владимир Путин к тебе хорошо относится, попробуй договорится о мире, ведь от конфликта уже все устали“. Думаю, так ему могли сказать», — сказал собеседник NEWS.ru.

Кроме того, премьер Словакии лично заинтересован в прекращении конфликта, который из-за действий Украины бьет по экономике его страны.

Роберт Фицо и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

«Фицо надеется побыть „голубем мира“. Но это у него вряд ли получится», — полагает аналитик.

Во-первых, до сих пор не определена формула мира, которая устроила бы и Россию, и Запад. Во-вторых, Украина откажется выполнять любое подобное соглашение, как было с Минскими договоренностями, отметил Журавлев.

«Третья и самая главная причина — ни США, ни Великобритания, ни ЕС не заинтересованы в прекращении конфликта. Даже президент Штатов Дональд Трамп, который формально выступает за мир, не может полностью прекратить помощь Киеву, поскольку в политической и финансовой элитах США есть люди, заинтересованные в продолжении боевых действий», — пояснил собеседник.

Максимум, который может выдать Фицо, — это обсуждение с Путиным позиций РФ и их доведение до европейских политиков, подчеркнул аналитик.

«Рассчитывать на что-то большее было бы наивно», — заключил он.

Читайте также:

Тихий переворот на Украине. Депутаты бегут, как крысы: при чем тут ЦРУ

Зеленский объявил Нетаньяху зерновую войну: как его накажут Израиль с США

«Заставляют ненавидеть русских». Фашисты захватили Одессу: как РФ ее спасет