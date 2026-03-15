Словакия потребовала для ЕС мандата по украинским переговорам

15 марта 2026 в 08:19

Фицо потребовал наделить Евросоюз мандатом для переговоров с Россией по Украине

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Европейский союз следует наделить мандатом для переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине, такое мнение премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Политик отметил, что его коллега из Бельгии также считает диалог единственным правильным решением.

Премьер Бельгии признал, что поддержкой <...> [конфликта] на Украине придушить экономически Россию не получилось и поэтому единственным правильным путем являются переговоры, — сказал Фицо.

Он также прокомментировал остановку Украиной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». По словам Фицо, формально Еврокомиссия находится на стороне Братиславы. Однако при этом исполнительный орган не оказывает на Киев достаточного давления.

Ранее Фицо предостерег НАТО от отправки военных на Украину. По его мнению, это может спровоцировать активацию пятой статьи устава Альянса о коллективной обороне. Премьер-министр подчеркнул, что победить Россию в конвенциональной войне невозможно. Он призвал Еврокомиссию активнее работать над мирным урегулированием.

Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»
Россиянам назвали неочевидную опасность телевизоров
Российская артиллерия испепелила полигон с секретным французским оружием
Иран обезвредил разветвленную шпионскую сеть
В Токио поймали членов якудза, укравших три чемодана с деньгами
Израиль ударил по жилому дому в Ливане и убил мирных жителей
Мошенники придумали схему, где одно фото превращается в дело о госизмене
Суд поставил точку в вопросе штрафа ЦБ России за незаконное хранение оружия
Системы ПВО спасли Ростовскую область от 40 БПЛА и разрушений
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 марта: инфографика
Украинских командиров уличили во лжи о реальных потерях ВСУ
Словакия потребовала для ЕС мандата по украинским переговорам
Стало известно, какой просьбой Трамп может смутить премьера Японии
Йемен готовится «перерезать горло» мировой логистике ради Ирана
Названы самые популярные страны для путешествия в одиночку
Триста дронов за 10 часов, атака на Москву: новости СВО на утро 15 марта
Почти 200 дронов устроили массированный налет на Россию за ночь
«Истины звучат неожиданно»: Дмитриев пошутил о созданном русофобами мире
«Лишь вопрос времени»: Пушков описал последствия войны с Ираном для США
Число погибших в ДТП под Новосибирском увеличилось
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

