Словакия потребовала для ЕС мандата по украинским переговорам

Европейский союз следует наделить мандатом для переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине, такое мнение премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Политик отметил, что его коллега из Бельгии также считает диалог единственным правильным решением.

Премьер Бельгии признал, что поддержкой <...> [конфликта] на Украине придушить экономически Россию не получилось и поэтому единственным правильным путем являются переговоры, — сказал Фицо.

Он также прокомментировал остановку Украиной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». По словам Фицо, формально Еврокомиссия находится на стороне Братиславы. Однако при этом исполнительный орган не оказывает на Киев достаточного давления.

Ранее Фицо предостерег НАТО от отправки военных на Украину. По его мнению, это может спровоцировать активацию пятой статьи устава Альянса о коллективной обороне. Премьер-министр подчеркнул, что победить Россию в конвенциональной войне невозможно. Он призвал Еврокомиссию активнее работать над мирным урегулированием.