Фашистские организации захватили контроль над улицами Одессы, утверждает американский правозащитник Фил Уилайто. Именно на их совести одна из величайших трагедий в истории города — сожжение людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что сегодня непосредственные участники тех событий фактически диктуют одесситам свои условия, пытаясь внушить им ненависть к России. Как этому сопротивляются местные жители и можно ли спасти Одессу — в материале NEWS.ru.

Что в США сказали о фашистах в Одессе

Уилайто заявил, что спустя 12 лет после трагедии в Доме профсоюзов Одесса находится под неприкрытым контролем фашистских организаций. Об этом, по его словам, рассказывают местные жители — их свидетельства активисты из американской Кампании солидарности с Одессой собирают для доклада о реальном положении дел в городе.

Уилайто, который курирует проект, уверен: распространение этой информации должно помочь людям на Западе лучше понять, что на самом деле происходит сегодня как в самой Одессе, так и в целом на Украине после госпереворота 2014 года.

«Возможно, это заставит их усомниться в официальной линии, которую им навязывают», — подчеркнул правозащитник.

Слова Уилайто в беседе с NEWS.ru подтвердил руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков. О происходящем в Одессе он знает не понаслышке: в городе живут его друзья, с которыми политолог поддерживает контакт.

«После 2014 года город фактически захватили приехавшие в Одессу западенцы. Они сейчас в большинстве городских СМИ, волонтерских организаций и даже в государственных органах», — пояснил эксперт.

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе Фото: Александр Полищук/РИА Новости

Как изменилась жизнь Одессы за 12 лет

События мая 2014 года стали переломным моментом для одесситов. После госпереворота, в результате которого к власти на Украине пришел Петр Порошенко, активисты «Антимайдана» начали протесты — они разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади между ними с одной стороны и участниками Евромайдана, а также футбольными ультрас с другой начались столкновения.

Потасовка закончилась разрушением палаточного городка. Сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись люди, не желавшие признавать новое, нелегитимное правительство. Жертвами трагедии стали 48 человек, еще более 250 пострадали.

Активисты, включая Фила Уилайто, призывали Киев признать ответственность за массовое убийство одесситов. По мнению американца, это должно стать одним из пунктов плана урегулирования украинского конфликта. При этом нынешний президент Украины Владимир Зеленский перед участием в выборах заявлял о планах провести справедливое расследование трагедии, но так и не выполнил свое обещание.

По словам Скорикова, сегодня в исторически многонациональной и многокультурной Одессе растет влияние националистов. Там регулярно проводятся «парады вышиванок»: их участники выкрикивают лозунги в поддержку Степана Бандеры и Романа Шухевича (лидеры Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, организации признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена) и скандируют девизы Евромайдана.

«Стали обыденностью настоящие „черные мессы“: когда по городу провозят гробы убитых нацистов, и все прохожие должны либо склонить головы, либо упасть на колени», — рассказал Скориков.

При этом в местных школах и детских садах регулярно проводятся сборы денег для ВСУ. В то же время именно одесситов с начала СВО украинское командование засылает на самые тяжелые участки фронта.

«Чтобы они „искупили кровью“ свои пророссийские настроения, а в идеале — сами возненавидели русских», — пояснил Скориков.

Член Совета по правам человека при президенте России политолог Богдан Безпалько в разговоре с NEWS.ru отметил, что националисты действительно сосредоточили власть в Одессе в своих руках. Яркий пример тому — Сергей Стерненко, экс-лидер одесского «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и непосредственный участник казни в Доме профсоюзов.

«Его карьера — пример того, что даже среди одесситов украинские власти умудряются находить идейных нацистов. Именно такие сейчас востребованы и лезут наверх», — подчеркнул Безпалько.

Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе Фото: Денис Петров/РИА Новости

Когда Одесса вернется в Россию

Несмотря на приход националистов к власти, Одесса остается русским городом, подчеркивают опрошенные NEWS.ru эксперты. Однако киевское руководство, считает Скориков, еще в 2014-м выбрало ее и Харьков в качестве «полигонов для перековки» в надежде «переформатировать» лояльно настроенных к России украинцев и сделать их ярыми националистами.

«Одесситов через местные СМИ и Telegram-каналы постоянно обрабатывают. Главный нарратив такой: „Ориентируясь на Россию, вы ошибались и стали жертвами российской пропаганды и мнения ваших российских родственников. На самом деле вы — украинцы и ненавидите Россию“. У моих друзей от этого информационного давления просто „едет крыша“», — рассказал политолог.

Безпалько же подчеркивает: одесситы этому давлению стараются сопротивляться. В большинстве своем они хорошо относятся к России и ждут освобождения из-под украинского гнета. И оно, полагает член СПЧ, вполне реально.

«Это вопрос целеполагания — ставим мы себе такую цель или нет», — заметил Безпалько.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru отметил: освободить Одессу можно и даже необходимо — в том числе с военной точки зрения.

«Нам нужно отрезать Украину от моря, чтобы лишить ее поставок оружия и боеприпасов водным путем. А также чтобы свести на нет морскую торговлю и возможности атаковать Черноморский флот России безэкипажными катерами», — пояснил депутат.

По его мнению, если говорить о конкретных способах взятия Одессы, то у ВС РФ есть только один вариант — наступление на украинские подразделения с суши.

«Черноморское побережье минировано. К тому же в бою есть правило: берег сильнее моря. Так что единственный реальный вариант — приближаться к Одессе со стороны Николаева», — заключил парламентарий.

Читайте также:

Зеленский объявил Нетаньяху зерновую войну: как его накажут Израиль с США

Отмажут за $40 000: ТЦК превратились в реальные ОПГ — кто с ними в доле

Ждут дождя, чтобы напиться. Элиту ВСУ бросили на убой: куда смотрит Киев