День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 17:26

«Моральный долг»: Фицо о поездке в Москву на День Победы

Фицо назвал моральным долгом визит в Москву на День Победы

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал своим моральным долгом посещение Москвы на День Победы, трансляция его речи велась на YouTube-канале правительства страны. Отмечается, что 9 Мая политик намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак благодарности за освобождение страны от фашизма.

Это мой моральный долг, — отметил Фицо.

По словам премьера, у него также запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным. При этом в военном параде Фицо не будет принимать участия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что выступление президента РФ на Параде Победы будет важным и ожидаемым. По его словам, речь традиционно привлечет внимание во всем мире.

До этого Песков заявил, что российские власти рассчитывают на участие иностранных делегаций в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. По его словам, этот праздник имеет особое значение для страны, поэтому на мероприятия ежегодно приглашаются гости из разных государств. Некоторые зарубежные лидеры уже выразили намерение присутствовать на торжествах и разделить праздничные события с российской стороной, отметил представитель Кремля.

Европа
Роберт Фицо
Словакия
День Победы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.