«Моральный долг»: Фицо о поездке в Москву на День Победы Фицо назвал моральным долгом визит в Москву на День Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал своим моральным долгом посещение Москвы на День Победы, трансляция его речи велась на YouTube-канале правительства страны. Отмечается, что 9 Мая политик намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак благодарности за освобождение страны от фашизма.

Это мой моральный долг, — отметил Фицо.

По словам премьера, у него также запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным. При этом в военном параде Фицо не будет принимать участия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что выступление президента РФ на Параде Победы будет важным и ожидаемым. По его словам, речь традиционно привлечет внимание во всем мире.

До этого Песков заявил, что российские власти рассчитывают на участие иностранных делегаций в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. По его словам, этот праздник имеет особое значение для страны, поэтому на мероприятия ежегодно приглашаются гости из разных государств. Некоторые зарубежные лидеры уже выразили намерение присутствовать на торжествах и разделить праздничные события с российской стороной, отметил представитель Кремля.