«Это лицемерие»: Фицо о мольбах ЕС раскрыть детали разговора с Путиным Фицо: политики ЕС звонят и просят рассказать о переговорах с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики, которые критикуют его за поездки в Россию, потом звонят и хотят встретиться, чтобы расспросить о содержании разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава правительства назвал это лицемерием, сообщает словацкий телеканал ТА3.

Мне жаль, что нет никакого диалога. Это лицемерие продолжаться не может. <...> Это бесконечное лицемерие, свидетелем которого я являюсь в последнее время, — сказал он.

Ранее Фицо заявил, что будет ездить в Россию, даже если европейские политики из-за этого будут отказываться от встреч с ним. Таким образом он прокомментировал отмену канцлером Германии Фридрихом Мерцем запланированного визита в Братиславу.

Между тем зарубежные аналитики пришли к выводу, что Европа всерьез задумалась о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией. По их мнению, лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой. В статье подчеркивается, что о важности дипломатического процесса уже публично заявили премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и президент Финляндии Александр Стубб.