Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 16:55

«Это лицемерие»: Фицо о мольбах ЕС раскрыть детали разговора с Путиным

Фицо: политики ЕС звонят и просят рассказать о переговорах с Путиным

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики, которые критикуют его за поездки в Россию, потом звонят и хотят встретиться, чтобы расспросить о содержании разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава правительства назвал это лицемерием, сообщает словацкий телеканал ТА3.

Мне жаль, что нет никакого диалога. Это лицемерие продолжаться не может. <...> Это бесконечное лицемерие, свидетелем которого я являюсь в последнее время, — сказал он.

Ранее Фицо заявил, что будет ездить в Россию, даже если европейские политики из-за этого будут отказываться от встреч с ним. Таким образом он прокомментировал отмену канцлером Германии Фридрихом Мерцем запланированного визита в Братиславу.

Между тем зарубежные аналитики пришли к выводу, что Европа всерьез задумалась о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией. По их мнению, лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой. В статье подчеркивается, что о важности дипломатического процесса уже публично заявили премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и президент Финляндии Александр Стубб.

Европа
Словакия
Роберт Фицо
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Удерживают где-то под Алтаем»: новые версии пропажи Героя РФ Асылханова
Дипломат указал на альтернативу военной конфронтации между РФ и НАТО
В США забили тревогу из-за нехватки денег на войну с Ираном
В глаза не видел: осужденный за растление обвинил следствие в фальсификации
Плющенко прервал молчание после перехода в сборную Азербайджана
Лукашенко рассказал Путину о довольных российских генералах
Мясорубка и гречка всплыли в деле о зверском убийстве экс-мэра Самары
«Достигла уровня холодной войны»: Полянский разоблачил НАТО
Песков раскрыл, какую идею по поводу Ирана Путин изложил Си Цзиньпину
Си Цзиньпин поговорил с Путиным о Трампе
Военный эксперт объяснил значение сообщений «Радиостанции Судного дня»
Россиянин повздорил с ухажером бывшей сожительницы и совершил непоправимое
Экстрасенс назвал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова
Европу сдадут: Жириновский объяснил, почему НАТО не посмеет воевать с РФ
В Госдуме объяснили, почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство
Российские суды изменили практику личного банкротства
Звезда Comedy Woman Елена Борщева раскрыла главную причину ссор в проекте
«Беситься не надо»: Лукашенко ответил на критику учений РФ и Белоруссии
«Ничем хорошим не закончится»: Володин о лишении Росликова мандата в Латвии
Гражданку России и Украины осудили на 15 лет за передачу данных СБУ
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.