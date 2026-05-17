Словакия и Азербайджан могут заключить 10-летний контракт на поставку газа

Словакия намерена заключить с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку газа минимум на 10 лет, заявил заместитель премьер-министра Словакии, министр окружающей среды Томаш Тараба на полях 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, которые приводит Report, единственный вопрос — как доставлять энергоносители в Центральную Европу.

Мы обсуждаем заключение долгосрочного контракта с Азербайджаном, минимум на 10 лет. Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером. Единственный вопрос — как доставлять энергоресурсы в Центральную Европу. То есть речь не о том, хотим ли мы получать ваши (азербайджанские. — NEWS.ru) энергоресурсы, а о том, как их доставить в Центральную Европу, — отметил Тараба.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является для его страны очень важным партнером. Сейчас стороны обсуждают, какие трубопроводы можно использовать и в каких объемах.

Он также поблагодарил Баку за активную поддержку во время кризиса поставок, который произошел несколько месяцев назад из-за ситуации на Украине. Тогда, отметил вице-премьер, Азербайджан помог обеспечить бесперебойные поставки в Словакию.

Ранее председатель Милли Меджлиса (парламента) республики Сахиба Гафарова заявила, что отношения Азербайджана и России всегда будут самыми дружественными. Говоря о развитии экономических связей между странами, она отметила, что их «очень трудно догнать».

