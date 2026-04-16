16 апреля 2026 в 13:13

В Азербайджане заявили, что отношения с Россией всегда будут дружественными

Спикер парламента Гафарова: отношения Баку и Москвы всегда будут дружественными

Сахиба Гафарова Сахиба Гафарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отношения Азербайджана и России всегда будут самыми дружественными, заявила на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко председатель Милли меджлиса (парламента) республики Сахиба Гафарова. Говоря о развитии экономических связей между странами, она отметила, что их «очень трудно догнать и перегнать», пишет ТАСС.

Я считаю, что отношения между Азербайджаном и Россией всегда были, есть и будут самые дружественные. И то, что они сегодня развиваются, очень радует, — сказала Гафарова.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что урегулирование Россией и Азербайджаном последствий крушения самолета AZAL, которое произошло в декабре 2024 года вблизи города Актау, дает импульс для дальнейшего развития двусторонних отношений. На полях ассамблеи Межпарламентского союза она подчеркнула, что стороны завершили этот этап.

До этого в МИД России и Азербайджана отметили, что укрепление отношений между странами отвечает интересам граждан обоих государств и будет содействовать дальнейшему расширению взаимодействия.

Страны СНГ
Россия
Азербайджан
Валентина Матвиенко
Путин встретился с главой одного из российских регионов
Дибров одержал победу в суде по делу о расстегнутой ширинке
Политолог ответил, кто может отправить Хегсета в отставку
Стоматолог не смог выбраться из огненной ловушки в московской коммуналке
Стало известно, чем опасно для НАТО затягивание конфликта США с Ираном
Москву снова накроет снегом: прогноз погоды, что за аномалия, подробности
В Баку заявили о приверженности принципам добрососедства в отношении Москвы
Почесал бороду — заплати: как обжаловать странные штрафы ГИБДД
Генерал Братишко поплатился за сдачу Северска
Американист ответил, почему Трамп решил переключиться с Ирана на Кубу
Врач ответила, кому стоит воздержаться от употребления хлеба
Диетолог раскрыл лучший напиток для быстрого поднятия настроения
В Росатоме обвинили Киев в планах сломить дух сотрудников ЗАЭС
Смертоносная атака ВСУ на Кубань обернулась уголовным делом о теракте
Стало известно, когда в России появятся вакцины от глиобластомы и меланомы
НАБУ провело обыски у соратников Ермака и председателя «Слуги народа»
Два человека стали жертвами атак ВСУ на Херсонскую область
«Не первый год»: Песков об отказе США продлить лицензии на закупку нефти
Песков рассказал, как Путин проводит совещания по вопросам экономики
В Кремле рассказали о предложениях экономического блока по росту ВВП
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

