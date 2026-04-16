В Азербайджане заявили, что отношения с Россией всегда будут дружественными Спикер парламента Гафарова: отношения Баку и Москвы всегда будут дружественными

Отношения Азербайджана и России всегда будут самыми дружественными, заявила на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко председатель Милли меджлиса (парламента) республики Сахиба Гафарова. Говоря о развитии экономических связей между странами, она отметила, что их «очень трудно догнать и перегнать», пишет ТАСС.

Я считаю, что отношения между Азербайджаном и Россией всегда были, есть и будут самые дружественные. И то, что они сегодня развиваются, очень радует, — сказала Гафарова.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что урегулирование Россией и Азербайджаном последствий крушения самолета AZAL, которое произошло в декабре 2024 года вблизи города Актау, дает импульс для дальнейшего развития двусторонних отношений. На полях ассамблеи Межпарламентского союза она подчеркнула, что стороны завершили этот этап.

До этого в МИД России и Азербайджана отметили, что укрепление отношений между странами отвечает интересам граждан обоих государств и будет содействовать дальнейшему расширению взаимодействия.