Матвиенко заявила о новом этапе отношений с Азербайджаном Матвиенко: урегулирование по AZAL открывает новые возможности для Москвы и Баку

Урегулирование Россией и Азербайджаном последствий крушения самолета AZAL, которое произошло в декабре 2024 года вблизи города Актау, дает импульс для дальнейшего развития двусторонних отношений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На встрече с председателем Милли меджлиса Сахибой Гафаровой на полях ассамблеи Межпарламентского союза она подчеркнула, что стороны завершили этот этап, передает ТАСС.

Мы завершили этот этап. И это открывает новые возможности для беспрепятственного дальнейшего развития российско-азербайджанских взаимовыгодных отношений, — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда также отметила огромный потенциал партнерства в самых широких сферах. Гафарова в свою очередь заявила, что отношения двух стран всегда были, есть и будут самыми дружественными, и их развитие вызывает радость.

Ранее в МИД России и Азербайджана отметили, что укрепление отношений между странами отвечает интересам граждан обоих государств и будет содействовать дальнейшему расширению взаимодействия.