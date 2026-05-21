Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 17:39

Минобороны опубликовало кадры запуска «Ярса» с Плесецка по полигону Кура

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В рамках учений ядерных сил Минобороны России опубликовало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», выполненного с космодрома Плесецк по полигону Кура. На видео с нескольких ракурсов зафиксированы момент выхода ракеты из пусковой установки и начальный этап ее полета, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Министерство обороны показало полет сверхзвукового истребителя МиГ-31 со специальной боевой частью в ходе учений стратегических ядерных сил. На опубликованных кадрах демонстрируется подвеска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на самолет.

До этого в Минобороны заявили, что экипаж фрегата ВМС России на втором этапе стратегических маневров запустил гиперзвуковой «Циркон» по цели на полигоне Чижа, а атомный подводный крейсер выпустил межконтинентальную баллистическую ракету «Синева». Белорусский расчет на полигоне Капустин Яр в свою очередь произвел учебный пуск ракеты от тактического комплекса «Искандер-М».

Россия
Минобороны РФ
ракеты
учения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе считают, что Путин очаровал Трампа
«Удерживают где-то под Алтаем»: новые версии пропажи Героя РФ Асылханова
Дипломат указал на альтернативу военной конфронтации между РФ и НАТО
В США забили тревогу из-за нехватки денег на войну с Ираном
В глаза не видел: осужденный за растление обвинил следствие в фальсификации
Плющенко прервал молчание после перехода в сборную Азербайджана
Лукашенко рассказал Путину о довольных российских генералах
Мясорубка и гречка всплыли в деле о зверском убийстве экс-мэра Самары
«Достигла уровня холодной войны»: Полянский разоблачил НАТО
Песков раскрыл, какую идею по поводу Ирана Путин изложил Си Цзиньпину
Си Цзиньпин поговорил с Путиным о Трампе
Военный эксперт объяснил значение сообщений «Радиостанции Судного дня»
Россиянин повздорил с ухажером бывшей сожительницы и совершил непоправимое
Экстрасенс назвал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова
Европу сдадут: Жириновский объяснил, почему НАТО не посмеет воевать с РФ
В Госдуме объяснили, почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство
Российские суды изменили практику личного банкротства
Звезда Comedy Woman Елена Борщева раскрыла главную причину ссор в проекте
«Беситься не надо»: Лукашенко ответил на критику учений РФ и Белоруссии
«Ничем хорошим не закончится»: Володин о лишении Росликова мандата в Латвии
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.