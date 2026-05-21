Минобороны опубликовало кадры запуска «Ярса» с Плесецка по полигону Кура

В рамках учений ядерных сил Минобороны России опубликовало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», выполненного с космодрома Плесецк по полигону Кура. На видео с нескольких ракурсов зафиксированы момент выхода ракеты из пусковой установки и начальный этап ее полета, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Министерство обороны показало полет сверхзвукового истребителя МиГ-31 со специальной боевой частью в ходе учений стратегических ядерных сил. На опубликованных кадрах демонстрируется подвеска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на самолет.

До этого в Минобороны заявили, что экипаж фрегата ВМС России на втором этапе стратегических маневров запустил гиперзвуковой «Циркон» по цели на полигоне Чижа, а атомный подводный крейсер выпустил межконтинентальную баллистическую ракету «Синева». Белорусский расчет на полигоне Капустин Яр в свою очередь произвел учебный пуск ракеты от тактического комплекса «Искандер-М».