Песков рассказал о зарубежных гостях на праздновании 9 Мая в Москве

Российские власти рассчитывают на участие иностранных делегаций в торжествах по случаю Дня Победы, которые традиционно пройдут 9 Мая в столице, заявил «Известиям» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, этот праздник имеет особое значение для страны, поэтому на мероприятия ежегодно приглашаются гости из разных государств.

Для России День Победы — один из самых значимых праздников. Поэтому на параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран. И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров, — указал политик.

Некоторые зарубежные лидеры уже выразили намерение присутствовать на торжествах и разделить праздничные события с российской стороной. Песков добавил, что Москва будет рада принять таких гостей.

В Кремле уже отмечали, что список иностранных участников мероприятий объявят заблаговременно. Аналогичную информацию озвучивал и помощник президента Юрий Ушаков, уточнив, что интерес к визиту в Москву на 9 Мая проявили многие государственные деятели.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что примет участие в торжествах 9 Мая в Москве. В своем видеообращении в соцсетях он также заявил о планах поездки в Германию.