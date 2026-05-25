Захарова указала на двойные стандарты западных СМИ по Старобельску

Захарова: западные редакции запретили освещать теракт в Старобельске

Фото: МИД РФ
Ряд западных корреспондентов, посетивших место теракта в Старобельске, получили запрет от своих редакций на публикацию материалов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала. По ее мнению, это сознательная акция.

Мы видим опять же поступающие прямые блокирующие распоряжения эту информацию не давать. Западники будут ее блокировать. Почему? Это сознательная акция, — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание на ситуацию с итальянскими корреспондентами, назвав ее наглядным примером. По словам дипломата, накануне она получила сообщение от коллег в Италии о том, что информация блокируется.

Ранее Захарова пригласила иностранных корреспондентов в Старобельск, чтобы они лично убедились в правдивости слов российской стороны. Приглашение последовало после заседания Совбеза ООН.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что выступления некоторых европейских членов Совета Безопасности ООН представляют собой откровенное глумление над детскими жертвами. Он назвал удар украинской армии по общежитию колледжа намеренным.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

