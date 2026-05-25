25 мая 2026 в 13:46

Российская армия выполнила важную операцию под Днепропетровском

ВС России освободили Добропасово в Днепропетровской области

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы РФ освободили Добропасово в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны в канале на платформе МАКС. Операцию провели военные группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Добропасово Днепропетровской области, — сказано в сообщении.

Ранее российские войска ударили по центру подготовки специалистов беспилотных систем на Украине. Кроме того, ВС РФ поразили цеха сборки беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров противника, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Между тем стало известно, что командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры. При этом «пухленькие» наемники едут на Украину в основном ради заработка на пропитание, объяснил дипломат.

