Стало известно, о чем говорили Зеленский и Фицо в Ереване Фицо провел встречу с Зеленским на полях саммита ЕПС в Ереване

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел встречу со словацким премьер-министром Робертом Фицо. Переговоры состоялись на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Встретился в Ереване с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, — написал Зеленский.

По его словам, стороны обсудили возможные визиты глав государств в Киев и Братиславу, однако точные даты пока не определены. Также шла речь о создании межправительственной комиссии для выстраивания двустороннего сотрудничества.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что саммит Европейского политического сообщества в Ереване будет в том числе посвящен вопросам обороны и безопасности. По ее словам, после темы энергетики участники обсудят вопросы обороны. Она отметила, что Евросоюз намерен выстроить систему цепочек оборонных поставок.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Евросоюз хочет показать США свою силу с помощью саммита по Украине в Армении. По его словам, таким образом европейские политики добиваются расширения сферы своего влияния.