День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 17:18

«Сегодня особая памятная дата»: Кадыров посвятил Путину пост

Кадыров поздравил Путина с 26-летием со дня избрания президентом России

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале напомнил, что 7 мая исполнилось 26 лет со дня вступления Владимира Путина в должность президента. Он подчеркнул, что этот день занимает важное место в современной истории страны и стал точкой отсчета для масштабных преобразований.

Сегодня в нашей стране отмечается особая памятная дата — исполнилось 26 лет со дня вступления Владимира Владимировича Путина в должность президента Российской Федерации. <...> Я от всей души поздравляю нашего национального лидера, — написал глава республики.

Кадыров также отметил, что сегодняшняя дата является не только поводом подвести итоги, но и возможностью подчеркнуть значимость сильного государственного курса, ориентированного на созидание, стабильность и развитие. Он также отметил, что для всех большая честь трудиться на благо страны «под мудрым и дальновидным руководством ее главного патриота».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин готовится к контактам с зарубежными гостями 9 мая. В рамках визитов иностранных делегаций в Москву по случаю Дня Победы у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч.

Власть
Россия
Рамзан Кадыров
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку украинских БПЛА на подлете к Ярославлю
Назван способ узнать, ровный ли пол в доме, без специальных инструментов
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.