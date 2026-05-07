«Сегодня особая памятная дата»: Кадыров посвятил Путину пост

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале напомнил, что 7 мая исполнилось 26 лет со дня вступления Владимира Путина в должность президента. Он подчеркнул, что этот день занимает важное место в современной истории страны и стал точкой отсчета для масштабных преобразований.

Сегодня в нашей стране отмечается особая памятная дата — исполнилось 26 лет со дня вступления Владимира Владимировича Путина в должность президента Российской Федерации. <...> Я от всей души поздравляю нашего национального лидера, — написал глава республики.

Кадыров также отметил, что сегодняшняя дата является не только поводом подвести итоги, но и возможностью подчеркнуть значимость сильного государственного курса, ориентированного на созидание, стабильность и развитие. Он также отметил, что для всех большая честь трудиться на благо страны «под мудрым и дальновидным руководством ее главного патриота».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин готовится к контактам с зарубежными гостями 9 мая. В рамках визитов иностранных делегаций в Москву по случаю Дня Победы у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч.