16 мая 2026 в 17:29

Сестре Кадырова вручили международную бизнес-премию в Казани

Помощник главы Чечни Зарган Кадырова удостоена премии Halal Business Woman

Зарган Кадырова, награждаемая премией Halal Business Woman Фото: Максим Платонов/РИА Новости
Старшая сестра и помощник главы Чечни Зарган Кадырова во время визита в Казань получила международную премию имени Зубейды бинт Халид в номинации Halal Business Woman, сообщил лидер республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Награда присуждена за успехи в ведении фермерского хозяйства.

Организаторы конкурса особо отметили, что за сравнительно короткий срок КФХ «Жайна» сумело выйти с локального уровня на международный, уверенно заявив о себе качественной и востребованной продукцией, — написал глава республики.

По словам Кадырова, премия говорит о признании весомого вклада его сестры в развитие халяль-индустрии и сельского хозяйства. Он поздравил сестру и весь коллектив предприятия с высокими результатами.

Ранее помощнику главы Чечни, секретарю Совета безопасности республики Адаму Кадырову вручили памятную медаль «20 лет специальному моторизованному полку „Север“ имени А. А. Кадырова». Торжественная церемония прошла в Грозном в рамках празднования 20-й годовщины со дня образования подразделения.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

