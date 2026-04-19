19 апреля 2026 в 18:02

Адам Кадыров получил медаль в честь 20-летия спецполка «Север»

Адам Кадыров
Помощнику главы Чечни, секретарю Совета безопасности республики Адаму Кадырову вручена памятная медаль «20 лет специальному моторизованному полку „Север“ имени А. А. Кадырова», сообщает РИА Новости. Торжественная церемония прошла в Грозном в рамках празднования 20-й годовщины со дня образования подразделения.

Награждается памятной медалью «20 лет полку имени Героя России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанович, — зачитал ведущий мероприятия.

Ранее 18-летнего сына Кадырова удостоили золотой медали «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Награду вручили за «вклад и содействие в организацию охраны и обеспечение безопасности Запорожской АЭС» в период проведения специальной военной операции. Он также получил медаль, которая учреждена в память о первом президенте Чечни Ахмат-Хаджи Кадырове и вручается за заслуги перед республикой.

Старшего сына Кадырова Ахмата между тем назначили исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона, сохранив при этом пост министра спорта. Одновременно было объявлено о назначении на аналогичную должность и. о. зампреда правительства Ахмеда Дудаева, который продолжит курировать сферу национальной политики, внешних связей, печати и информации.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
