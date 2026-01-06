Старший сын Кадырова получил новую высокую должность

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что его старший сын Ахмат Кадыров назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона, сохранив при этом пост министра спорта. Одновременно было объявлено о назначении на аналогичную должность и. о. зампреда правительства Ахмеда Дудаева, который продолжит курировать сферу национальной политики, внешних связей, печати и информации.

Для этого они обладают необходимым опытом, целым рядом исключительных профессиональных качеств, системным подходом к работе и высокой ответственностью, — отметил Кадыров.

Ранее чеченский лидер опроверг слухи о состоянии своего здоровья и госпитализации в Москву. Глава республики также отметил, что распространители фейков являются сатанистами.

До этого стало известно, что секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров получил из рук Рамзана Кадырова высокую государственную награду. Медаль учреждена в память о первом президенте ЧР Ахмат-Хаджи Кадырове и вручается за заслуги перед республикой.