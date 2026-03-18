18 марта 2026 в 11:51

Еще одна страна вышла из ВОЗ вслед за США

Аргентина официально покинула ВОЗ

Пабло Кирно Пабло Кирно Фото: XinHua/Global Look Press
Аргентина официально покинула Всемирную организацию здравоохранения, заявил министр иностранных дел страны Пабло Кирно в соцсети X. Страна подала уведомление о выходе из ВОЗ год назад. Министр отметил, что республика продолжит сотрудничество в сфере здравоохранения через двусторонние соглашения. Прежде ВОЗ покинули США.

Выход Аргентины из ВОЗ вступил в силу, — написал Кирно.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что США до сих пор не предоставили ВОЗ обещанные разведывательные данные о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, несмотря на официальные заявления и направленный запрос. В начале 2025 года ЦРУ заявило, что склоняется к версии утечки вируса из уханьской лаборатории, а глава Белого дома Дональд Трамп якобы придерживался этого мнения с первых дней пандемии.

До этого стало известно, что более 1,2 тыс. сотрудников Всемирной организации здравоохранения лишились рабочих мест из-за сокращения финансирования. Организации удалось сохранить около 1100 ставок, в том числе за счет завершения срочных контрактов и досрочного ухода персонала на пенсию.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

