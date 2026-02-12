Вашингтон проигнорировал запрос ВОЗ о коронавирусе

США до сих пор не предоставили ВОЗ обещанных разведывательных данных о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, несмотря на официальные заявления и направленный запрос, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. В начале 2025 года ЦРУ заявило, что склоняется к версии утечки вируса из уханьской лаборатории, а глава Белого дома Дональд Трамп якобы придерживался этого мнения с первых дней пандемии.

ВОЗ направила запрос высокопоставленным американским чиновникам с просьбой поделиться любой имеющейся разведывательной информацией несколько месяце назад, однако ответа не последовало. В организации подчеркнули, что окончательный вывод о происхождении COVID-19 до сих пор не сделан.

Согласно последнему отчету научно-консультативной группы ВОЗ от июня 2025 года, наиболее вероятной гипотезой остается передача вируса от летучих мышей человеку напрямую или через другое животное. При этом версию лабораторной утечки полностью исключить нельзя.

Ранее врач Андрей Осипов сообщил, что в России не ожидается эпидемии из-за нового штамма COVID-19 «стратус». По его словам, в стране зарегистрированы лишь единичные случаи заболевания, протекающего в легкой форме. Специалист отнес к группе риска пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями.