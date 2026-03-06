Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 00:31

Главный оппонент Орбана встал на его защиту после угроз Зеленского

Глава оппозиции Венгрии Мадьяр встал на защиту Орбана после угроз Зеленского

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Глава основной оппозиционной партии Венгрии «Тиса» Петер Мадьяр встал на защиту своего главного оппонента, премьер-министра Виктора Орбана, сообщает портал 444.hu. Политик счел необходимым вмешаться, после того как президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Орбану неприятностями.

Мадьяр подчеркнул, что ни один мировой лидер не может угрожать другому политику, тем более — ни одному венгру. Он призвал Зеленского объясниться или же и вовсе отказаться от своих слов.

Тем временем экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что публичные угрозы Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра являются «неизлечимым политическим бешенством». По его мнению, такое состояние украинского политика требует немедленной изоляции.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Владимира Зеленского террористом после его слов в адрес премьер-министра Венгрии Орбана. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Киеву не хватит ресурсов для реализации собственных угроз.

