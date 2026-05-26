ВСУ нацелили беспилотники на еще одно государство

Украинские беспилотники периодически пытаются поразить элементы пограничной инфраструктуры Белоруссии, заявил государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович. По его словам, которые передает БелТА, только за последнюю неделю зафиксировано 116 случаев нарушения границы боевыми БПЛА.

Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на наши территории. В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю их было 116. Дежурные силы по ним применялись 59 раз, — говорится в сообщении.

Ранее немецкие эксперты со ссылкой на информированный источник заявили, что утверждения украинского главы Владимира Зеленского о якобы готовящемся ударе со стороны Белоруссии не имеют под собой почвы. По данным собеседника, на границе сейчас не наблюдается перемещений военной техники или иных приготовлений к мнимому «вторжению».

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что вооруженные силы Украины могут устроить провокацию и попытаться выйти к Смоленску через Белоруссию. Однако, по его мнению, такие шаги украинской армии вряд ли закончатся успехом.