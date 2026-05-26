26 мая 2026 в 13:17

Стало известно о погибшем от удара ВСУ под Белгородом

Водитель погиб при ударе FPV-дрона ВСУ по машине под Белгородом

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вооруженные силы Украины атаковали FPV-дроном автомобиль в селе Крутой Лог Белгородского округа, сообщил оперштаб региона. Водитель скончался от полученных ранений.

От оперативных служб поступила информация, что вчера вечером в селе Крутой Лог Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по автомобилю скорой медицинской помощи в Борисовском округе Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель, он был госпитализирован.

Также сообщалось, что житель Белгородской области подорвался на взрывном устройстве в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Пострадавшему ампутировало ноги и обожгло лицо. Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое.

До этого в Белгороде в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом были ранены девять человек, повреждения получили более 70 квартир. Cреди пострадавших — трехлетний ребенок, его госпитализировали.

