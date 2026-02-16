Российскую «Молнию-2» модернизировали для большего урона

Российский беспилотник самолетного типа «Молния-2» получил новое вооружение — противопехотные мины и шипы для поражения колесной техники, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Теперь дрон оборудован двумя отсеками для сброса полезной нагрузки: в первый загружены 24 противопехотные мины, во второй — около 60 шипов.

Для контроля сброса боеприпасов на корпусе «Молнии-2» установлена дополнительная камера. Размах крыла дрона составляет 1,5 метра, масса — 10 кг, полезная нагрузка — до шести кг, дальность полета — 60 км.

Тем временем журнал Military Watch Magazine сообщил, что модернизированный российский истребитель Су-57 имеет превосходство над западными конкурентами. Самолет заметно выигрывает в дальности полета, маневренности и авионике.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что дальность полета боеприпасов новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» была увеличена до 15–18 километров, что в несколько раз превосходит показатели предыдущих версий. По его словам, инженеры также серьезно доработали ходовую часть и компоновку системы.