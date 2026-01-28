Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик под Белгородом

Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик под Белгородом Водитель грузовика пострадал при ударе дрона ВСУ по селу Зозули под Белгородом

В Белгородской области в селе Зозули произошла атака беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. В результате инцидента пострадал водитель грузовика, который был доставлен в медицинское учреждение.

По обнародованным данным, мужчина в момент атаки находился в кабине и получил баротравму — контузию из-за резкого перепада давления при взрыве. Его незамедлительно госпитализировали для оказания квалифицированной помощи.

В селе Зозули Борисовского округа дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель получил баротравму, — говорится в публикации.

Состояние пострадавшего сейчас оценивается врачами. Само транспортное средство получило серьезные повреждения: у грузовика пострадала кабина. Спецслужбы и правоохранительные органы работают на месте происшествия, устанавливая все детали случившегося.

Ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по супермаркету в городе Васильевка Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал. Он отметил, что дрон частично повредил крышу здания. В Васильевском муниципальном округе не обошлось без пострадавших.