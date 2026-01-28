Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 01:37

Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик под Белгородом

Водитель грузовика пострадал при ударе дрона ВСУ по селу Зозули под Белгородом

Обломки беспилотников ВСУ Обломки беспилотников ВСУ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Белгородской области в селе Зозули произошла атака беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. В результате инцидента пострадал водитель грузовика, который был доставлен в медицинское учреждение.

По обнародованным данным, мужчина в момент атаки находился в кабине и получил баротравму — контузию из-за резкого перепада давления при взрыве. Его незамедлительно госпитализировали для оказания квалифицированной помощи.

В селе Зозули Борисовского округа дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель получил баротравму, — говорится в публикации.

Состояние пострадавшего сейчас оценивается врачами. Само транспортное средство получило серьезные повреждения: у грузовика пострадала кабина. Спецслужбы и правоохранительные органы работают на месте происшествия, устанавливая все детали случившегося.

Ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по супермаркету в городе Васильевка Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал. Он отметил, что дрон частично повредил крышу здания. В Васильевском муниципальном округе не обошлось без пострадавших.

Белгородская область
дрон
ВСУ
мирные граждане
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кубанский аэропорт временно прекратил полеты
Семья Шатунова оценила общий ущерб по делу экс-продюсера певца
Воспитание сына, личная жизнь, наркозависимость: как живет Стас Пьеха
В Венгрии подтвердили свою позицию по членству Украины в ЕС
Очевидцы рассказали о серии взрывов в Ростовской области
Поисковик высказалась о возможном уходе семьи Усольцевых в тайгу
Силовики предположили, кто разграбил Свято-Успенскую Святогорскую лавру
Гастрит и язва желудка: как отличить, можно ли предотвратить и вылечить?
Белый вождь вместо Сырского: к власти в Киеве рвется «патентованный нацист»
Как накачаться к лету: ликбез для мужчин от главы фитнес-сообщества
На Украине заявили о готовности Зеленского к личной встрече с Путиным
Известный американский актер продает свой особняк на Рублевке
«Согласовано мировое»: избитая бойфрендом модель смогла с ним договориться
Кредиты, проблемы в США, мнение об СВО: как сейчас живет Незлобин
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик под Белгородом
В США предположили, когда Вашингтон и Москва могут решить вопрос по ДСНВ
Стало известно о состоянии задержанного в Польше российского археолога
Отсидевший актер начал работу над первым спектаклем после освобождения
Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве
Мат, самогон, самиздат: британцам советуют спасаться от бед опытом СССР
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.