Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик под Белгородом

В Белгородской области в селе Зозули произошла атака беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. В результате инцидента пострадал водитель грузовика, который был доставлен в медицинское учреждение.
По обнародованным данным, мужчина в момент атаки находился в кабине и получил баротравму — контузию из-за резкого перепада давления при взрыве. Его незамедлительно госпитализировали для оказания квалифицированной помощи.
Состояние пострадавшего сейчас оценивается врачами. Само транспортное средство получило серьезные повреждения: у грузовика пострадала кабина. Спецслужбы и правоохранительные органы работают на месте происшествия, устанавливая все детали случившегося.
Ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по супермаркету в городе Васильевка Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал. Он отметил, что дрон частично повредил крышу здания. В Васильевском муниципальном округе не обошлось без пострадавших.