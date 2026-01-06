Дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу на территории Старооскольского округа Белгородской области и спровоцировал пожар, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших не было.

В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара, — написал глава области.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, Черным и Азовским морями. Как сообщили в Министерстве обороны России, атака велась в период с 16:00 до 20:00 мск.

Утром 6 января в Минобороны проинформировали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. Согласно данным ведомства, 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.

До этого в правительстве Костромской области сообщили, что Нейский район стал целью массовой атаки БПЛА, поэтому администрация повысила меры безопасности и объявила повышенную готовность. В ночь на 6 января дежурными силами ПВО было уничтожено несколько дронов, однако при падении их обломки нанесли ущерб ряду объектов.