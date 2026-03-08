Дрон ВСУ устроил охоту на белгородских медиков Гладков: дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент случился на территории села Замостье в Грайворонском округе. Дрон целенаправленно нанес удар по медицинскому автомобилю. В это время врачи оказывали помощь человеку внутри жилого дома.

Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой медицинской помощи. ​​​​​​​​​​​​​В селе Замостье Грайворонского округа вражеский дрон целенаправленно нанес удар по карете СМП. В момент атаки бригада медиков находилась в доме и оказывала помощь пациенту, — сообщил Гладков.

Ранее он информировал, что двое мирных жителей получили ранения в результате взрыва украинского беспилотного аппарата около легковой машины в Шебекинском округе. Бойцы самообороны доставили в местную больницу женщину, у которой зафиксированы осколочные ранения грудной клетки, ног и глаза. Второго пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировала прибывшая бригада скорой помощи.

Также три муниципальных образования Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, в результате чего пострадали еще трое гражданских лиц. В населенном пункте Графовка дрон ударил по участку частного дома, после чего женщину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями отправили в медицинское учреждение.