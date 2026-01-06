Над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей сбили 11 БПЛА Минобороны РФ: над Крымом и акваториями двух морей за четыре часа сбили 11 БПЛА

Силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, атака велась в период с 16:00 до 20:00 мск.

Дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, два — над акваторией Черного моря и один — над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

Утром 6 января в Минобороны проинформировали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. Согласно данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, по 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.

Ранее в правительстве Костромской области сообщили, что Нейский район стал целью массовой атаки БПЛА, поэтому администрация повысила меры безопасности и объявила повышенную готовность. В ночь на 6 января дежурными силами ПВО было уничтожено несколько дронов, однако при падении их обломки нанесли ущерб ряду объектов.