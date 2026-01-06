Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 20:52

Над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей сбили 11 БПЛА

Минобороны РФ: над Крымом и акваториями двух морей за четыре часа сбили 11 БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, атака велась в период с 16:00 до 20:00 мск.

Дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, два — над акваторией Черного моря и один — над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

Утром 6 января в Минобороны проинформировали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. Согласно данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, по 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.

Ранее в правительстве Костромской области сообщили, что Нейский район стал целью массовой атаки БПЛА, поэтому администрация повысила меры безопасности и объявила повышенную готовность. В ночь на 6 января дежурными силами ПВО было уничтожено несколько дронов, однако при падении их обломки нанесли ущерб ряду объектов.

БПЛА
ПВО
Крым
дроны
атаки
Азовское море
Черное море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность подозреваемого в нападении на дом Вэнса
Картофельная кровать: как молодежные тренды помогают победить бессонницу
Мировые центробанки увеличил золотой запас в 2025 году
«Ненавидит»: Трамп раскрыл неожиданный факт о Мелании
Появились уточненные данные о числе пострадавших при взрыве в Ингушетии
Три сноубордиста из России получили нейтральный статус
Над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей сбили 11 БПЛА
«Никак не затяжную»: на Западе признали превосходство России над Европой
Раскрыто число пострадавших после сильного землетрясения в Японии
Больше 150 животных сгорели заживо на ферме
«С самого начала не нравилась»: Каллас о ссоре с фон дер Ляйен
Россиянин объявил о поиске девушки, ударившей его за навязчивый флирт
Стало известно, что запрещалось на Рождество испокон веков
«Ласковее становятся»: в ГД предложили новые виды вооружения против ВСУ
«Всегда с тобой»: Харламов публично обратился к дочери
В США заявили, что мирное соглашение по Украине почти готово
Украинцы пытались продать своего младенца за $10 тыс.
В Германии назвали обязательное условие для отправки военных на Украину
«Полный сброд»: Трамп о протестующих против операции в Венесуэле
Трамп объяснил, за что обиделся на Мадуро
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян
Общество

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.