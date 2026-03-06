Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 15:55

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Михаил Развожаев Михаил Развожаев Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. После сигнала тревоги в городе была приостановлена работа общественного транспорта.

Внимание всем! Воздушная тревога!написал Развожаев.

Позже губернатор сообщил об отмене воздушной тревогой.

Ранее Развожаев сообщал, что пятиэтажный дом получил сильные повреждения при атаке ВСУ на Севастополь. По его словам, БПЛА сбили, он рухнул рядом со зданием. Аппарат был начинен взрывчаткой и поражающими металлическими шариками. Всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших.

В Сети появилось видео с атакованной ВСУ пятиэтажкой в Севастополе. На записи видно обломки обшивки фасада и осколки, разбросанные по улице, а также разрушенные балконы и выбитые окна. По информации источника, большинству жильцов пришлось уехать к родственникам.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что ВСУ могли организовать атаку на Севастополь с южной территории Украины. Таким образом, по его словам, для ответа ВС РФ следует сосредоточить свои удары по объектам украинской армии в регионах, находящихся в непосредственной близости от зоны спецоперации.

Севастополь
воздушная тревога
атаки ВСУ
Крым
