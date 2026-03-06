Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло Развожаев: девять человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Девять человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь, заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, дрон ударил по пятиэтажному дому.

Всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались, — написал он.

Утром 5 марта появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом.

До этого в правительстве ЛНР информировали, что в Кременной украинский беспилотник атаковал городскую больницу. По словам министра здравоохранения республики Натальи Пащенко, здание медучреждения получило повреждения, но обошлось без жертв и пострадавших.

Также украинские беспилотники-камикадзе атаковали автомобиль энергетической компании в селе Азаровка Брянской области. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, в результате целенаправленного удара был поврежден служебный УАЗ.