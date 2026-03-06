Боеприпасы взорвались на складе в иранском Бушире

В иранском городе Бушир после американо-израильских ракетных ударов сдетонировал большой склад боеприпасов. После этого, как пишут журналисты, над городом встала черная стена дыма и пыли высотой в сотню метров, передает РЕН ТВ.

Число пострадавших неизвестно. При этом оказалось, что именно в этой провинции находится одноименная атомная станция.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в поддержку действий президента США Дональда Трампа против Ирана. Он также заявил, что Тегеран якобы был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы.

Тем временем директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов предположил, что атака на Иран вписывается в стратегию США по давлению на Китай перед визитом Дональда Трампа в Пекин. По его словам, Вашингтон таким образом хочет наглядно продемонстрировать свое могущество.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Рютте рассчитывает заработать на конфликте Ирана с Западом.