Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 02:02

Боеприпасы взорвались на складе в иранском Бушире

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В иранском городе Бушир после американо-израильских ракетных ударов сдетонировал большой склад боеприпасов. После этого, как пишут журналисты, над городом встала черная стена дыма и пыли высотой в сотню метров, передает РЕН ТВ.

Число пострадавших неизвестно. При этом оказалось, что именно в этой провинции находится одноименная атомная станция.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в поддержку действий президента США Дональда Трампа против Ирана. Он также заявил, что Тегеран якобы был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы.

Тем временем директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов предположил, что атака на Иран вписывается в стратегию США по давлению на Китай перед визитом Дональда Трампа в Пекин. По его словам, Вашингтон таким образом хочет наглядно продемонстрировать свое могущество.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Рютте рассчитывает заработать на конфликте Ирана с Западом.

США
Иран
Израиль
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что будет с имуществом экс-замминистра обороны Цаликова
Умер автор знаменитой скульптуры «Рука-стул» Педро Фридеберг
Атака ВСУ на Севастополь ночью 6 марта: сколько раненых, что разрушено
США разрешили Индии покупать российскую нефть
Стало известно, зачем США атаковали школу в Иране
В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда
Удар по Димоне: Иран угрожает взорвать атомный реактор Израиля
Трамп раскрыл, сколько лет Ирану нужно на восстановление после ударов
ВСУ тонут в окопах в Сумской области
Иран сбил американский F-15 в небе над Ираком
Украинский дрон почти разрушил пятиэтажку в Севастополе
ВСУ начинили дроны металлическими шариками для атаки на Севастополь
Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло
Боеприпасы взорвались на складе в иранском Бушире
В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заправке
Как сохранить спину здоровой: практические советы от врача
Тайный план Хаменеи: Иран обрушит западные рынки — когда ЕС приползет к РФ
Депутаты запланировали значительно поднять лимит на подарки для учителей
Захарова сделала заявление об агрессии США и Израиля против Ирана
США планируют убедить Китай не закупать российскую нефть
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.