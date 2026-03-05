Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 10:54

Политолог раскрыл, почему на самом деле НАТО захотело воевать с Ираном

Политолог Перенджиев: Рютте хочет заработать на конфликте Ирана с Западом

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shaati/XinHua/Global Look Press
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассчитывает заработать на конфликте Ирана с Западом, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, заявление о готовности противостоять Тегерану сделано для того, чтобы оправдать запросы на миллиардные бюджеты.

НАТО не столько желает воевать с Ираном, сколько заработать на этом конфликте. Я думаю, Рютте решил, что после заявления о готовности Альянса задействовать пятую статью объединения он может потребовать деньги на финансирование этой операции. Он прогнулся под Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru), не зря же его называет папочкой. И, соответственно, как вы понимаете, деньги должны поступить на счет штаб-квартиры НАТО от ведущих стран — членов Альянса в Европе. Но даже если они решат выступить против Ирана, я сомневаюсь, что мы увидим действенное участие в конфликте. Будет одно название, что НАТО воюет, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что реальная группировка войск будет смехотворной по численности, несмотря на громкие заявления о готовности к масштабным действиям. По словам политолога, Брюссель может попытаться тянуть время под предлогом длительной подготовки.

По численности и военной мощи так называемая натовская группировка в Иране может быть смехотворной. Но зато денег будут просить как можно больше. Может, сначала еще скажут, что подготовиться надо, а когда конфликт пойдет на спад, подключатся. Но даже при таком раскладе Западу надо ожидать, что с их стороны будут потери. И Рютте еще придется за это оправдываться, как он такое допустил. Он не просчитывает риски в походе за славой и деньгами, но забывает, что есть обратная сторона медали. И при таком раскладе уже он лично рискует собственной жизнью и безопасностью, — подытожил Перенджиев.

Ранее Рютте заявил о готовности НАТО задействовать пятую статью о коллективной обороне против Ирана. По его словам, Альянс намерен обеспечивать защиту каждого дюйма своей территории. В НАТО подтвердили готовность к коллективным действиям.

