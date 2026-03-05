Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 12:25

Стало известно, на какой шаг может решиться Европа в условиях энергокризиса

Политолог Рар: ЕС вновь попросит газ у РФ при долгом закрытии Ормузского пролива

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей в случае длительного закрытия Ормузского пролива и нехватки американского СПГ, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, Венгрия уже пошла на этот шаг, не желая разрушать национальную экономику из-за политических решений Брюсселя.

Война в Иране, конечно, угрожает энергетическому обеспечению Европы. Из Персидского залива в ЕС больше не поступают ни нефть, ни газ. Зима там еще не закончилась, однако хранилища уже пусты. Одновременно Евросоюз решил запретить поставки российского газа и остановить импорт нефти. Теперь ЕС полностью зависит от США. Американский СПГ, который стоит вдвое дороже газа из РФ, в больших объемах поступает в Европу. Если Ормузский пролив останется закрытым на длительное время, некоторые страны могут вновь обратиться к поставкам ресурсов из России. Венгрия уже пошла на это. Она не хочет разрушать свою экономику из-за политических решений Брюсселя, — пояснил Рар.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительству будет дано поручение проработать вопрос переориентации газовой отрасли с поставок в Европу на более выгодные рынки. По его словам, пока такого решения нет, но «мысли» появились.

энергоресурсы
Европа
Иран
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
