МИД Ирана раскрыл, предлагал ли Вашингтон возобновление переговоров

США не предлагали Ирану возобновление переговоров, заявил замглавы МИД Исламской Республики Маджид Тахт-Раванчи. Он отметил, что Тегеран также не просил Вашингтон начать диалог. Замглавы МИД указал, что Иран сосредоточен на самозащите.

Нет, мы ничего [от США] не слышали. И мы также не направляли никаких сообщений американцам, — сказал дипломат.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил мнение, что шансы на возобновление переговоров между Ираном и США в настоящее время близятся к нулю. Он считает, что для начала диалога сторонам необходимо осознать результаты военных действий.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заподозрил, что Белый дом вел закулисные переговоры с Тегераном. Журналисты отметили, что политик обратился в Белый дом за разъяснениями по этому поводу.

Посольство Ирана в Италии ранее назвало предательством атаку на страну, совершенную в момент проведения переговоров. В дипмиссии подчеркнули, что удары пришлись по гражданским объектам, а жертвами стали мирные жители.