05 марта 2026 в 13:28

Политолог оценил успехи Трампа касательно ситуации в Иране

Политолог Можегов: Трамп не может контролировать ситуацию в Иране

Дональд Трамп, Пит Хегсет Дональд Трамп, Пит Хегсет Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Конфликт в Иране выходит из-под контроля администрации главы Белого дома Дональда Трампа, заявил «Ридусу» политолог Владимир Можегов. Он отметил, что США не успели в установленные сроки провести военную операцию.

Трамп прекрасно понимает связанные с этим риски и хотел бы соскочить как можно раньше. Но что сделано, то сделано. Процесс вырвался за пределы контроля его команды, — рассказал Можегов.

Политолог подчеркнул, что с течением времени в конфликт могут вовлекаться новые участники. По его словам, в конфликт могут быть вовлечены Турция и Пакистан.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Евросоюз и Великобритания возьмут на себя контроль над украинской элитой, поскольку США переключили свое внимание на Ближний Восток. По его мнению, на предстоящих выборах на Украине Европа будет активно продвигать кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

