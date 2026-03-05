Политолог оценил успехи Трампа касательно ситуации в Иране Политолог Можегов: Трамп не может контролировать ситуацию в Иране

Конфликт в Иране выходит из-под контроля администрации главы Белого дома Дональда Трампа, заявил «Ридусу» политолог Владимир Можегов. Он отметил, что США не успели в установленные сроки провести военную операцию.

Трамп прекрасно понимает связанные с этим риски и хотел бы соскочить как можно раньше. Но что сделано, то сделано. Процесс вырвался за пределы контроля его команды, — рассказал Можегов.

Политолог подчеркнул, что с течением времени в конфликт могут вовлекаться новые участники. По его словам, в конфликт могут быть вовлечены Турция и Пакистан.

