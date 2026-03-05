Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 13:42

«Ситуация изменилась!»: во Франции забили тревогу после слов Путина о газе

Филиппо: Париж после слов Путина о газе должен отказаться от санкций против РФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Париж должен немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, эти ограничения приносят выгоду лишь Вашингтону. До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия может прекратить поставки газа на европейские рынки уже сейчас.

В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин предлагает немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успеет отреагировать! Ситуация изменилась! Давайте остановим эти идиотские и разрушительные антироссийские санкции, — отметил Филиппо.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Венгрия и Словакия продолжат закупать российские газ и нефть, соглашаясь на символические объемы американского сырья лишь в знак политической лояльности. Они не откажутся от энергоносителей из РФ, добавил специалист.

газ
Владимир Путин
санкции
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военных из плена
В России забили тревогу из-за «двойника» Зеленского
Полиция задержала пьяного и матерящегося иностранца в аэропорту Бурятии
Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за войны США с Ираном
Блогера Маркаряна приговорили к четырем годам колонии
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.