«Ситуация изменилась!»: во Франции забили тревогу после слов Путина о газе Филиппо: Париж после слов Путина о газе должен отказаться от санкций против РФ

Париж должен немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, эти ограничения приносят выгоду лишь Вашингтону. До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия может прекратить поставки газа на европейские рынки уже сейчас.

В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин предлагает немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успеет отреагировать! Ситуация изменилась! Давайте остановим эти идиотские и разрушительные антироссийские санкции, — отметил Филиппо.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Венгрия и Словакия продолжат закупать российские газ и нефть, соглашаясь на символические объемы американского сырья лишь в знак политической лояльности. Они не откажутся от энергоносителей из РФ, добавил специалист.