Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 11:01

Энергетик ответил, вынудят ли Венгрию и Словакию отказаться от газа из РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Венгрия и Словакия не намерены отказываться от импорта российского газа и нефти, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, страны будут приобретать лишь ограниченные объемы американских энергоносителей в знак политической лояльности.

Я думаю, что для Венгрии и Словакии крайне важно сохранить закупки российского газа и нефти. Да, они могут демонстративно купить отдельные партии у Соединенных Штатов, но этот газ, скорее всего, не дойдет до них. То есть какая-нибудь венгерская компания, например MOL, может заключить контракт на покупку отдельных партий и просто продать его дальше, как трейдер в других странах Европы, просто выразив свое почтение. Но я думаю, что Венгрия и Словакия будут всячески сопротивляться попыткам заставить их отказаться от российских энергоносителей, — пояснил Юшков.

Он напомнил, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил США с целью добиться от главы Белого дома Дональда Трампа исключения ЛУКОЙЛа из списка санкций, чтобы продолжить закупки российской нефти через «Дружбу». По словам эксперта, такая стратегия направлена на сохранение сырьевых поставок.

И вот они получили разрешение, то есть генеральную лицензию. В чем там смысл? В том, что ее выдали еще и венгерской компании MOL. А она владеет нефтеперерабатывающими заводами и в Венгрии, и в Словакии, теперь еще и в Сербии, купив нефтеперерабатывающую компанию NIS у «Газпромнефти». И получается, что во все эти три страны она закупает и поставляет. То есть если бы они так легко могли отказаться от наших углеводородов, наверное, они не лоббировали бы это. Я думаю, что в разговоре с Трампом как раз Орбан и показал это, что они не могут отказаться от нашей нефти и газа, — добавил Юшков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам пресс-пула Белого дома о планах обсудить с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоносителей. Дипломат планирует поднять этот вопрос во время своего предстоящего визита в Европу.

газ
нефть
Россия
Венгрия
Словакия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
