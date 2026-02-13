Рубио анонсировал переговоры по энергетике с двумя европейскими странами Рубио: США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от энергоносителей из России

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил журналистам пресс-пула Белого дома планы провести переговоры с Венгрией и Словакией об отказе от российских энергоносителей. Дипломат намерен обсудить этот вопрос в ходе предстоящего визита в Европу.

Мы поговорим с ними о том, что должно произойти. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах, — сказал политик.

Рубио примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля. Сразу после мероприятия американский госсекретарь отправится в Словакию и Венгрию, где встретится с представителями властей 15–16 февраля.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо поручил главе МИД республики Юраю Бланару восстановить работу существовавших межправительственных комиссий с Россией. Глава правительства подчеркнул, что всегда выступал за возобновление официального диалога с Москвой.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе следует выбрать долгосрочное сотрудничество с Украиной. По его мнению, это предпочтительнее, чем принятие страны в Европейский союз.